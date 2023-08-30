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Донские следователи и поисковики нашли блиндаж времен ВОВ в Мясниковском районе

Криминалисты следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области совместно с поисковиками корпуса «Витязь» обнаружили на территории Мясниковского района оборонительное сооружение времен Великой Отечественной Войны. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.

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Фото: пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области

Фото: пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области

Фото: пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области

Фото: пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области

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Фото: пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области

Фото: пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области

Фото: пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области

Фото: пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области

Поисковые мероприятия в данном районе, где в 1941-1942 годах проходил оборонительный рубеж, проводились в рамках соглашения о сотрудничестве Следкома и поисковиков.

Сообщается, что на одном из бетонных блоков конструкции указана дата «26.8.41». Также рядом были найдены каска советского солдата, гильзы, армейские лопатки.

«Часть находок займет свое почетное место в экспозиции музея следственного управления, посвященной Великой Отечественной войне»,— сообщает пресс-служба регионального управления Следкома.

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