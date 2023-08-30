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Коммерсантъ FM
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Доля ископаемого топлива при выработке электроэнергии в ЕС резко упала

По итогам первого полугодия выработка электроэнергии из ископаемых видов топлива уменьшилась в ЕС на 17% по сравнению с прошлым годом, следует из доклада Ember Climate. Страны Евросоюза получили 410 ТВт•ч электроэнергии путем переработки ископаемого топлива, что составило 33% от общего объема. Это самый низкий показатель за всю историю ведения статистики, то есть с 2000 года.

Как отмечается в докладе, причиной изменений стало прежде всего сокращение использования угля. Выработка электроэнергии на угольных станциях снизилась «ошеломляюще», как говорится в докладе, — на 23%. При этом в мае доля угля в энергосистеме ЕС впервые за всю историю упала ниже 10% от общего объема. Использование газа по итогам полугодия сократилось на 13%.

А вот доля энергии, полученной из возобновляемых источников, напротив, выросла по сравнению с прошлым годом: солнечной — на 13%, а ветряной — на 5%. Выработка гидроэлектростанций выросла на 11%. В то же время выработка атомных электростанций снизилась на 4%, но, как отмечают авторы исследования, объемы производства электроэнергии АЭС должны вырасти во второй половине года.

В целом сразу 17 стран установили национальные рекорды по доле возобновляемых источников в общем объеме выработки электроэнергии. При этом в случае с Португалией и Данией этот показатель впервые достиг отметки 75%.

Как отмечается в докладе, сдвиг в пользу возобновляемых источников энергии в странах ЕС был продиктован резким подорожанием топлива из-за начавшегося весной прошлого года военного конфликта на Украине и последовавшим снижением энергопотребления странами. Так, по итогам первой половины нынешнего года энергопотребление стран ЕС упало до рекордно низкого значения 1261 ТВт•ч.

Кирилл Сарханянц

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