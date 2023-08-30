В деревне Лонки-Ворцы в Удмуртии откроют скейтпарк

В Игринском районе Удмуртии в деревне Лонки-Ворцы реализуют проект по обустройству скейтпарка. В настоящее время на объекте работают строители. Завершить его планируется к октябрю, сообщил в Telеgram глава региона Александр Бречалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram, Александр Бречалов Фото: Telegram, Александр Бречалов

Как отметил господин Бречалов, в дальнейшем проектов по обустройству парков, зон отдыха и спортивных площадок в деревнях и селах станет больше. Так, в 2024 году Удмуртия получит 132 млн руб. по программе комплексного развития сельских территорий. Деньги направят на реализацию инициатив у муниципалитетов.