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Коммерсантъ FM
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«И самые близкие могут не понять»

Анна Минакова — о часах в подарок

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассуждает о том, стоит ли дарить аксессуар, изготовленный в том же году, в котором родился именинник.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Недавно прочла в одном Telegram-канале, что часы года рождения именинника — прекрасный подарок. Я тоже так считала до недавнего времени. И я даже не об этикете — не о том, что таким напоминанием о возрасте человека можно обидеть. Конечно, это только подарок для самых близких, но и они могут не понять.

Так, я посоветовала приятелю подарить такие часы его жене. Мы выбрали фантастически красивые Jaeger-LeCoultre Reverso в идеальном состоянии. Сейчас модно говорит про стиль old money — в данном случае это именно он. Но жена была категорична: «Не нравятся, они старые». Пришлось идти в бутик Jaeger-LeCoultre и покупать новые.

Хотя, если честно, я до сих пор считаю часы года рождения хорошим подарком. Но с оговоркой: для тех, кто все же в часах разбирается и ими интересуется. Если вы знаете такого именинника, то перед вами открываются огромные просторы аукционов, маркетплейсов и магазинов винтажа.

На что стоит обращать внимание? На то, какой стиль часов любит именинник, какой металл и цвет предпочитает. А еще важна разница в размерах. Те часы, которые раньше считались мужскими, теперь стали исключительно женскими. Так, например, в 1970-1990-е мужским размером корпуса считали 32-36 мм.

Что же до формулировки «старые»? Все часы на аукционах и их маркетплейсах проходят предпродажную подготовку. Когда я выступала в роли продавца, например, то оплачивала аукционному дому стоимость чистки, полировки и замены ремешка. Так что такие старые во многом лучше новых.

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