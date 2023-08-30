В туристическую сферу трех алтайских территорий инвестируют 50,2 млрд рублей

Суммарный объем заявленных инвестиций в развитие особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь», игорной зоны «Сибирская монета» и туристской зоны Белокуриха и «Белокуриха Горная» составляет 50,2 млрд руб. Об этом сообщил начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Господин Дешевых выступил в рамках «правительственного часа» в законодательном собрании региона. Заседание состоялось 30 августа. Инвестиционный портфель проектов в сфере туризма на этих трех территориях включает 41 соглашение. Их планируется реализовать до 2028 года. 24,1 млрд руб. из общего объема вложений приходится на «Бирюзовую Катунь», 19,8 млрд руб. — на Белокуриху, 6,3 млрд руб. — на «Сибирскую монету».

По данным начальника управления, туристско-экскурсионный поток в Алтайском крае в январе-июле составил 1,38 млн человек. Показатель аналогичного периода прошлого года превышен на 4%. По итогам года власти прогнозируют прирост в размере не менее 5% (результат 2022 года — 2,2 млн человек).

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Валерий Лавский