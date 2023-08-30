Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«12 лет с Айвазовским стали для Юлии адом»

Петр Воронков — о семейной жизни Ивана Айвазовского

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, как художник сделал предложение гувернантке и стал тираном.

В Феодосию отправляемся сегодня, в дом-музей Ивана Айвазовского. Уже в 27 лет он был академиком не только Российской императорской академии художеств, но и многих европейских.

Когда он вернулся из-за границы, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, в знатных семьях, где имелись девушки на выданье, наблюдалось оживление. Еще бы! Завидный жених — обласкан властью, талантлив, красив и богат… Наиболее предприимчивой оказалась вдова композитора Михаила Глинки, пригласившая художника к двум своим дочерям давать уроки живописи.

Несмотря на то, что у милых дам не было к этому никаких способностей, Айвазовский стал охотно оставаться на обеды, ужины, организовывать музыкальные вечера. Вдова гадала: какой-же из сестер он отдаст предпочтение?

И вот этот день наступил! При всех Айвазовский встал на колено и сделал предложение… гувернантке, красавице-англичанке Юлии Гревс. Оказывается, он влюбился в нее с первого взгляда. В тот год это был светский скандал номер один.

Тем не менее художник увез свою возлюбленную в родную Феодосию. Вот что писал Чехов, когда в Крыму познакомился с Айвазовским: «Недалек, но натура сложная и достойная внимания. В себе одном он совмещает и генерала, и архиерея, и художника, и армянина, и наивного деда, и Отелло. Женат на молодой и очень красивой женщине, которую держит в ежах».

На самом деле, художник оказался настоящим тираном. Он был горяч, крайне вспыльчив и ревнив. 12 лет, проведенных с Айвазовским, стали для Юлии адом. Четыре дочери, которых она ему родила, абсолютно разделяли страхи матери. О ругани и побоях знал весь город. В отчаянии она написала письмо императору, где рассказала все.

Рукоприкладство подтвердил ее врач. На что Айвазовский заявил о сговоре жены и доктора, так как, по его словам, они были любовниками. Однако ему пришлось отпустить супругу и дочерей, оплачивать им жилье и все остальные нужды. Позже художник женился во второй раз. Девушка была моложе его на 40 лет. Говорят, они были счастливы…

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...