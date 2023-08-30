«12 лет с Айвазовским стали для Юлии адом»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, как художник сделал предложение гувернантке и стал тираном.

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В Феодосию отправляемся сегодня, в дом-музей Ивана Айвазовского. Уже в 27 лет он был академиком не только Российской императорской академии художеств, но и многих европейских.

Когда он вернулся из-за границы, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, в знатных семьях, где имелись девушки на выданье, наблюдалось оживление. Еще бы! Завидный жених — обласкан властью, талантлив, красив и богат… Наиболее предприимчивой оказалась вдова композитора Михаила Глинки, пригласившая художника к двум своим дочерям давать уроки живописи.

Несмотря на то, что у милых дам не было к этому никаких способностей, Айвазовский стал охотно оставаться на обеды, ужины, организовывать музыкальные вечера. Вдова гадала: какой-же из сестер он отдаст предпочтение?

И вот этот день наступил! При всех Айвазовский встал на колено и сделал предложение… гувернантке, красавице-англичанке Юлии Гревс. Оказывается, он влюбился в нее с первого взгляда. В тот год это был светский скандал номер один.

Тем не менее художник увез свою возлюбленную в родную Феодосию. Вот что писал Чехов, когда в Крыму познакомился с Айвазовским: «Недалек, но натура сложная и достойная внимания. В себе одном он совмещает и генерала, и архиерея, и художника, и армянина, и наивного деда, и Отелло. Женат на молодой и очень красивой женщине, которую держит в ежах».

На самом деле, художник оказался настоящим тираном. Он был горяч, крайне вспыльчив и ревнив. 12 лет, проведенных с Айвазовским, стали для Юлии адом. Четыре дочери, которых она ему родила, абсолютно разделяли страхи матери. О ругани и побоях знал весь город. В отчаянии она написала письмо императору, где рассказала все.

Рукоприкладство подтвердил ее врач. На что Айвазовский заявил о сговоре жены и доктора, так как, по его словам, они были любовниками. Однако ему пришлось отпустить супругу и дочерей, оплачивать им жилье и все остальные нужды. Позже художник женился во второй раз. Девушка была моложе его на 40 лет. Говорят, они были счастливы…