В школах Новосибирска с 1 сентября начнут работу советники по воспитанию

С нового учебного года в образовательных учреждениях Новосибирской области начнут работу советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, сообщает правительство региона.

Отмечается, что это поможет усилить образовательный процесс. Соответствующая должность введена по поручению президента России Владимира Путина в июне прошлого года.

Всего в этом сезоне, как сообщил заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин, советники должны появиться в 572 школах и 61 учреждениях среднего профессионального образования.

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Лолита Белова