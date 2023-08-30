Авиация МЧС сбросила на горящий в Геленджике лес 310 тонн воды

Вертолеты МЧС, которые работают на тушении пожара в Геленджике, уже сбросили на горящий лес порядка 270 т воды, а самолеты-амфибии — около 40 т. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю

Всего в ликвидации горения задействовано более 500 человек и 90 единиц техники, в том числе два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8 МЧС России с водосливными устройствами. Тушение продолжается в сложных условиях при сильном ветре с порывами до 30 м/с и в местности со сложным рельефом.

Пожар начался днем 29 августа, предположительно из-за костра на территории дома одного из местных жителей, позднее он распространился на территорию Бобруковой Щели. Сначала площадь пожара составляла 1,5 га. К 22:00 вторника она достигла уже до 5 га. Утром в среду ГУМЧС по Кубани со ссылкой на данные Рослесхоза объявило, что площадь пожара составляет 118 га. Днем минприроды края сообщило о 30 горящих га.

Михаил Волкодав

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