AVA Group объявил о старте международного конкурса для молодых архитекторов

Заявки принимаются до 17 октября

Сегодня, 29 августа, состоялось заседание Правления Краснодарского регионального отделения Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России» (КРОСАР). В рамках встречи обсуждалась поддержка молодых талантливых архитекторов, а также проведение мероприятий к всемирному Дню архитектуры.

В работе Правления приняли участие 11 участников, в том числе директор бюро «AVA АРХИТЕКТ», главный архитектор AVA Group Александра Устроева. Представитель инвестиционного холдинга выступила с инициативой проведения конкурса среди молодежи. Компания предлагает выпускникам профильных вузов разработать концепцию функциональной, планировочной и пространственной организации одного из кварталов многоэтажной жилой застройки в станице Старокорсунской г. Краснодара.

Планируется, что будут выбраны смелые архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения, а также привлечен широкий круг молодых специалистов, которые смогут реализовать свой талант. Для выпускников это возможность на последнем курсе выполнить реальный кейс, на его основе подготовить дипломную работу с менторством наставников-экспертов, а также получить интересное предложение по работе. К участию приглашаются выпускники Белорусского национального технического университета и студенты профильных учебных заведений Краснодара, Ростова-на-Дону и Республики Крым.

«Участники конкурса смогут разработать типологию жилого квартала, а также предоставить на рассмотрение варианты планировочных решений. Самые креативные концепции послужат основой для разработки проектной документации. Компания заинтересована в подготовке и последующем трудоустройстве профессиональных кадров еще со студенческой скамьи»,— прокомментировала главный архитектор группы компаний AVA Group Александра Устроева.

Важное условие — участникам необходимо руководствоваться местными нормативами градостроительного проектирования Краснодара и Краснодарского края, в том числе примечаниями, касающимися комплексного развития территории.

Конкурс стартует 8 сентября и продлится до 17 октября. Итоги будут подведены 3 ноября, победителей определит конкурсное жюри, их наградят в Москве. Лауреаты, занявшие первое и второе места, получат денежные призы, дипломы, а также возможность посетить Международный архитектурный фестиваль «Зодчество» в Москве, обладатель третьего места будет удостоен диплома и премии. Кроме того, жюри конкурса имеет право присуждать специальные награды за удачные решения.

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