В Ижевске откроют комикс-лабораторию для поддержки молодых иллюстраторов

В столице Удмуртии в библиотеке имени Флора Васильева начинает работать комикс-лаборатория «Жу» («Уголь»). Создатели проекта получили грунтовую поддержку в рамках конкурса Президентского фонда культурных инициатив, сообщает пресс-служба администрации города. Инициатива направлена на продвижение удмуртской культуры и поддержку молодых иллюстраторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Отмечается, что принять участие в проекте смогут жители в возрасте от 14 до 35 лет. За два месяца им помогут развить свои навыки, а также научат разрабатывать грамотный сценарий комикса, делать раскадровку и создавать узнаваемых персонажей.