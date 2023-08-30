Три человека погибли в ДТП в Белгородской области

В Волоконовском районе Белгородской области в ДТП погибли три человека. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По данным полиции, 30 августа около 11 часов на 22-м км автодороги Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки столкнулись автомобили ВАЗ-2106, «ГАЗ Next» и КамАЗ с прицепом. «Газель» и КамАЗ загорелись, водители всех трех автомобилей погибли.

По предварительным данным, пассажиров в машинах не было, уточнили в полиции.

Сейчас движение на участке дороги ограничено. «На месте работает следственно-оперативная группа. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личности погибших, причины и обстоятельства происшествия»,— рассказали в ведомстве.

Александр Прытков

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