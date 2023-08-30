В Челябинск поставят 33 автобуса среднего класса

Государственная транспортная лизинговая компания поставит Челябинску 33 новых автобуса среднего класса Volgabus 4298G4 для работы на городских маршрутах. Как сообщают в пресс-службе ГТЛК, техника поступит в регион до конца этого года в рамках инвестпроекта с использованием средств Фонда национального благосостояния.

Автобусы низкопольные, оснащены оборудованием для перевозки маломобильных граждан, работают на природном газе.

Ранее сообщалось, что ГТЛК поставила Челябинску 15 автобусов большого класса в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».