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В Челябинск поставят 33 автобуса среднего класса

Государственная транспортная лизинговая компания поставит Челябинску 33 новых автобуса среднего класса Volgabus 4298G4 для работы на городских маршрутах. Как сообщают в пресс-службе ГТЛК, техника поступит в регион до конца этого года в рамках инвестпроекта с использованием средств Фонда национального благосостояния.

Автобусы низкопольные, оснащены оборудованием для перевозки маломобильных граждан, работают на природном газе.

Ранее сообщалось, что ГТЛК поставила Челябинску 15 автобусов большого класса в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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