Девять новых блюд добавили в школьное меню в Нижнем Новгороде

Школьное меню обновили в Нижнем Новгороде к новому учебному году, сообщил мэр Юрий Шалабаев в Telegram-канале. В списке появились девять новых блюд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Теперь школьные столовые будут готовить рагу из говядины, соте из индейки с овощами, жаркое с индейкой, пудинг «Лакомка» из сыра рикотта, биточки «Школьные», борщ «Нижегородский», рисовую запеканку с творогом, горячие бутерброды с сыром и с помидорами и сыром. Кроме того, в меню добавили плавленые сырки и овсяные напитки — шоколадные и фруктовые.

«Мы будем внимательно следить за откликом учащихся и продолжим корректировать меню в случае необходимости»,— отметил господин Шалабаев.

Как писал «Ъ-Приволжье», 1 сентября в нижегородские школы пойдут 140 тыс. учеников, из них более 16 тыс. — первоклассники.

Елена Ковалева