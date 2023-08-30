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Чистая прибыль ММК снизилась на 9% в первом полугодии

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) объявило финансовые результаты за шесть месяцев 2023 года. Чистая прибыль компании составила 51,6 млрд руб., сократившись на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба ММК.

Выручка группы сократилась на 12,5%, до 352,7 млрд руб. Прежде всего, это связано со снижением цен на металлопродукцию, частично нивелированным ростом объемов продаж. EBITDA по итогам полугодия уменьшилась на 14,5% по сравнению с прошлым годом, до 88 млрд руб., в основном из-за снижения выручки. Показатель рентабельности EBITDA достиг 25%. Свободный денежный поток из-за роста капитальных затрат за шесть месяцев сократился на 48,3%, до 9 млрд.

«В III квартале 2023 года ожидается сохранение благоприятной конъюнктуры российского рынка. Стабилизация спроса на высоком уровне будет поддерживаться сезонной строительной активностью и устойчивым потреблением в других отраслях промышленности»,– говорится в отчете. Также в компании отмечают, что до конца 2023 года планируется запустить первую очередь коксовой батареи №12, как следствие максимальная загрузка агрегатов, производящих премиальную продукцию, положительно скажется на показателях в III квартале.

Кроме того, в отчете указано, что до 30 ноября руководство группы ММК намерено выплатить гарантийный депозит по налогу на сверхприбыль. Его размер не уточняется.

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