Жительница Краснодара отделалась штрафом за ложный донос на экс-любовника об изнасиловании

Жительница Краснодара отделалась штрафом в размере 100 тыс. руб. за ложный донос на бывшего любовника об изнасиловании после того, как тот заявил в суде, что простил бывшую пассию и попросил о снисхождении к ней. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дело по ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) рассматривал Советский районный суд Краснодара.

Отмечается, что в апреле текущего года женщина обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании бывшим сожителем, однако в ходе проверки информация об изнасиловании не подтвердилась. После этого заявительница созналась, что оговорила мужчину.

В судебном заседании она полностью признала вину. После просьбы потерпевшего не применять к ней строгое наказание суд назначил ей минимальное наказание, предусмотренное соответствующей статьей.

Согласно УК РФ максимальная санкция за данное преступление — три года лишения свободы.

Михаил Волкодав

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