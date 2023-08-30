Дома управляющих компаний-должников рискуют остаться зимой без тепла

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Краснодарские тепловики проанализировали поступавшие за последний год жалобы. Выяснилось, что почти половина обращений на «плохое отопление» поступает из многоэтажек, где управляющие компании недобросовестно отнеслись к подготовке к зиме и имеют долги за поставленные ресурсы. Чтобы бороться с неплатежами, тепловики передали в суды сотни исков на десятки миллионов рублей. Более ста исполнительных листов в работе у приставов.

Помимо финансовых проблем у неплательщиков возникнут трудности с подачей ресурса, у некоторых ограничения в подаче благ цивилизации возможны уже сейчас. В нынешнем году государство усилило контроль за подготовкой многоквартирных домов к зиме. Если раньше акты готовности к отопительному сезону могли подписывать без ресурсоснабжающих организаций, то после изменений законодательства участие тепловиков в приемке является обязательным.

— Готовность домов к зиме определяется критериями, перечисленными в соответствующих Правилах, утвержденных приказом Минэнерго РФ № 103 от 12.02.13. УК, ТСЖ и прямым абонентам необходимо оплатить долги за тепло и горячую воду, выполнить гидравлические испытания и промывку системы, а также проверить исправность приборов учета,— напомнил руководитель службы сбыта Краснодартеплоэнерго Александр Фисун.

Чтобы отсрочить оплату долгов, некоторые управленцы пытаются менять названия (даже одну букву в наименовании) или форму собственности, продолжая обслуживать те же самые дома. По словам коммунальщиков, таких случаев становится меньше. К тому же в Краснодарском крае специально организовали специальный отдел в ОБЭП, который занимается именно ЖКХ.

— Дебиторская задолженность составляет порядка 225 миллионов рублей,— констатирует коммерческий директор Краснодартеплоэнерго Дмитрий Середенко.— Они собирают деньги с населения, но не оплачивают нам поставленные ресурсы. Пишем заявления, подаем в суды, ограничиваем подачу ресурсов.

При этом тепловики отмечают: несмотря на неплатежи, весь комплекс работ по подготовке к зиме практически выполнен. Это значит, что добросовестным потребителям гарантируется качественное и бесперебойное теплоснабжение. А у остальных есть всего полтора месяца, чтобы оплатить долги и выполнить другие регламентные процедуры.

БУДЬ КУРСЕ Что делать жителям таких домов? Обращаться в Государственную жилищную инспекцию, которая проверит правильность расчетов, вынесет предостережение. Более того, при повторных нарушениях у УК-должников могут отозвать лицензию.

Эти управляющие компании и ТСЖ не платят* за тепло, подвергая опасности комфорт своих жителей

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*По данным пресс-службы Краснодартеплоэнерго на 29 августа 2023 года, без учета реструктуризированной задолженности, сумма округлена

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