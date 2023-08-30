В Кузбассе осудили экс-депутата за посредничество во взятке на 15 млн рублей

В Кемеровской области 64-летнего экс-депутата признали виновным в посредничестве при передаче взятки. За это он должен был получить вознаграждение в 500 тыс. руб., сообщает региональный СК РФ.

В сентябре 2017 года фигурант дела убедил директора коммерческих организаций передать взятку в 15 млн руб. сотрудникам правоохранительных органов через своего знакомого посредника. За эти деньги они должны были прекратить преследовать фирму за уклонение от уплаты налогов.

По предварительной договоренности обвиняемый должен был передать посреднику 1,5 млн руб. в качестве первой части взятки, однако посредник был намерен украсть эту сумму, что помешало довести преступную схему до конца.

Бывшего депутата признали виновным по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Суд назначил ему лишение свободы на семь лет и шесть месяцев. В отношении посредника также было возбуждено уголовное дело, суд назначил ему два года лишения свободы.

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Александр Киселев