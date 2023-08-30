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«Команду против пыток» внесли в реестр иностранных агентов

Минюст РФ признал межрегиональную правозащитную «Команду против пыток» (КПП) иностранным агентом, сообщила организация в своем Telegram-канале. Министерство добавило «Команду против пыток» к ликвидированному ранее «Комитету против пыток» в список НКО-иноагентов.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В КПП намерены продолжить правозащитную деятельность и обжаловать решение Минюста. Сообщения КПП в социальных сетях теперь маркируются надписью о том, что материал произведен и распространен иностранным агентом или касается деятельности иностранного агента.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2000 году в Нижнем Новгороде была создана правозащитная организация «Комитет против пыток», которая в 2015 году впервые была признана иностранным агентом и ликвидирована. После этого организация продолжала работу в других юридических статусах, с другими названиями, несколько раз признавалась иностранным агентом и каждый раз ликвидировалась.

Как правозащитники старались избежать статуса иностранного агента

В 2022 году в интервью «Ъ-Приволжье» руководитель КПП Сергей Бабинец говорил, что правозащитная организация не сможет работать со статусом иностранного агента, поэтому готова постоянно закрываться и открываться вновь под другими названиями. «Нам еще как минимум на 50 реинкарнаций хватит точно. Но трудно сказать, на сколько хватит терпения Минюста и "эшников" (центр противодействия экстремизму МВД — "Ъ-Приволжье"): они ведь тоже понимают, что мы готовы моментально закрывать объединения и создавать новые»,— отмечал тогда господин Бабинец.

Андрей Репин

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