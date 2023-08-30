Сквер «Стерео» в Сочи откроют осенью 2023 года

Рабочие приступили к обустройству перголы и двух водоемов, а также кольцевого прогулочного маршрута и прокладке дренажной системы в сквере «Стерео» в Сочи. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат ЗСК, руководитель группы компаний «Метрополис» Анна Невзорова.

Общая площадь сквера составляет 0,7 га. При его реконструкции учтены исторические особенности территории и пожелания местных жителей, во внимание также приняли мнения известных гидов, архитекторов, урбанистов, ландшафтных дизайнеров. В итоге зона озеленения увеличится на 300 кв. м, а площадь мощения сократится на 100 кв. м.

Согласно проекту, в сквере «Стерео» появятся места отдыха, водоемы, кольцевой прогулочный маршрут, велопарковка, сад круглогодичного цветения, перголы с глициниями, wi-fi и места для подзарядки телефонов и пр.

«Для нас важно было сохранить историческую ценность сквера, его уникальную флору, а также — гармонично вписать обновленное пространство в архитектурный облик города»,— прокомментировала Анна Невзорова.

Следующий этап благоустройства сквера «Стерео» — укладка брусчатки.

Наталья Решетняк

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