В городском курорте «Притяжение» открыт спортивный кластер

В южной части парка «Притяжение» обустроен спортивный кластер, включающий в себя 26 современных спортивных площадок с пунктами проката и раздевалками. На территории кластера также работают тренажёрный комплекс и площадка для дрифта и картинга.



Фото: предоставлено ПАО «ММК»

Торжественное открытие комплекса было ещё и спортивным, и объединило десятки спортсменов и любителей. Все они также приняли участие в Первом Кубке Притяжения. Сражались на новых современных площадках за победу в соревнованиях по футболу, баскетболу и волейболу. И на каждом из полей было жарко.

Воспитанницы спортивной школы "Динамо" бывали на соревнованиях в самых разных городах, им есть с чем сравнивать. Качество исполнения площадок они оценили на отлично.

"Поле очень хорошее, резина очень плотная. Тренажеры здесь есть, они очень хорошие и мотивирующие", - говорит воспитанница спортивной школы "Динамо" Дарья.

Современный спортивный кластер в Притяжении появился за два месяца. Он оборудован по последнему слову техники.

"Спортивный кластер довольно компактный с одной стороны, но его площадь почти пять гектаров,- рассказывает руководитель направления по маркетингу и коммерции ООО "Территория Притяжения" Максим Ясько, - Здесь 26 различных спортивных площадок, как для индивидуальных видов спорта, так и для командных. Есть современные, ещё только входящие в моду виды спорта, как панна футбол, текбол. И есть традиционные площадки - волейбол, футбол, стритбаскет. Площадки для различных мероприятий, в том числе для восточных практик. Тренажёров у нас представлена вся линейка, это паркур, воркаут, силовые единоборства - октагон, ринг, фитнес-капсулы различные, силовые тренажёры, беговая дорожка на 200 метров, разминочные зоны. Есть зона для стрельбы из лука, и мы ожидаем посетителей на специальной площадке для дрессуры братьев наших меньших".

Фото: предоставлено ПАО «ММК»

На территории кластера есть вся необходимая инфраструктура. Раздевалки, душевые, пункты проката. Недалеко от игровых площадок расположился тренажёрный комплекс, оснащённый современным оборудованием.

Абсолютно бесплатно позаниматься на тренажерах может любой желающий. Одним из первых оценил новые возможности уроженец Екатеринбурга, Дмитрий Суханов.

"Многофункциональная площадка, реально много снарядов, тренажёров. Куча народа может заниматься. Великолепная штука для всего города", - считает Дмитрий.

Также на территории спортивного кластера начал свою работу дрифт трайк клуб. Любителей экстрима здесь ждут непростая трасса с множеством крутых поворотов и непривычного вида дрифт трайки. Каждая из таких машин - собрана вручную.

"Они интереснее, чем картинг - они ездят боком, в дрифте, в заносе. И это более интересные ощущения, чем на картинге ехать в сцеплении с асфальтом. По лошадям они у нас разные, есть 6,5 лошадиных сил, есть 9,5", - рассказывает организатор дрифт трайк клуба Максим Абдулин.

Спортивный кластер и площадка для дрифта и картинга будут открыты для всех желающих в том числе и в зимнее время года.

ПАО «ММК»