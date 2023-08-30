В Саратовской области расследуют исчезновение миллиона рублей в детском саду

Прокуратура Ершовского района Саратовской области обнаружила исчезновение бюджетных средств в размере 1 млн руб.

По результатам проверки исполнения трудового законодательства в МДОУ «Детский сад № 1 «Тополек», выяснилось, что заведующая учреждения в сентябре 2020 года, используя служебное положение, приняла на работу местную жительницу, которая получала зарплату, не исполняя обязанности. Деньги «сотрудница» вплоть до 2023 года передавала руководителю учреждение.

Следственные органы, получив материалы прокуратуры возбудили уголовное дело о мошенничестве по (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

В прокуратуре уверяют, что держат расследование на контроле.

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Никита Маркелов