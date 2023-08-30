Нетрезвый водитель «ВАЗ-2114» врезался в автобус на улице Орджоникидзе в Ижевске

В столице Удмуртии вечером 29 августа напротив дома №17 на улице Орджоникидзе произошла дорожная авария с участием автобуса «НЕФАЗ». Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 37-летний нетрезвый мужчина за рулем «ВАЗ-2114» не справился с управлением при повороте и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате дорожного происшествия нарушитель получил травмы. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

В отношении водителя легкового автомобиля составили административные материалы, в том числе за нетрезвое вождение. Транспорт поместили на спецстоянку.