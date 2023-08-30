Оборот IT-компаний в Удмуртии вырос до 13 млрд рублей

По итогу первого полугодия 2023 года оборот IT-компании в Удмуртии вырос на 36,4% и достиг порядка 13 млрд руб. По темпу роста республика оказался на втором месте среди регионов ПФО, по объему — восьмое. Об этом в Telegram рассказал министр цифрового развития республики Тимур Меджитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Налоговые поступления за первый квартал составили 1,1 млрд руб. во все уровни бюджета, рост — 33,2%. При этом средний уровень заработной платы у работников сферы по итогу пяти месяцев 2023 года стал больше на 4,7% и достиг 66,7 тыс. руб.