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обновлено 16:56

Оборот IT-компаний в Удмуртии вырос до 13 млрд рублей

По итогу первого полугодия 2023 года оборот IT-компании в Удмуртии вырос на 36,4% и достиг порядка 13 млрд руб. По темпу роста республика оказался на втором месте среди регионов ПФО, по объему — восьмое. Об этом в Telegram рассказал министр цифрового развития республики Тимур Меджитов.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Налоговые поступления за первый квартал составили 1,1 млрд руб. во все уровни бюджета, рост — 33,2%. При этом средний уровень заработной платы у работников сферы по итогу пяти месяцев 2023 года стал больше на 4,7% и достиг 66,7 тыс. руб.

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