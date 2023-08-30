Супруги из Норильска получили срок за махинации с госконтрактом для полиции

В Норильске осудили супружескую пару за хищение 6,4 млн руб. при техобслуживании отдела полиции. Незаконная деятельность злоумышленников была установлена в ходе внеплановой проверки, сообщает региональная прокуратура.

В 2019 году директор двух коммерческих фирм заключил на ИП жены госконтракт по ремонту, техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей ОМВД Норильска. Стоимость контракта составила 12,9 млн руб.

За все время семейная пара предпринимателей выполнила аварийные работы на объектах только один раз для создания видимости. По итогам 2020 года и первого квартала 2021 года начальник тыла отдела полиции подписал фиктивные акты о выполненных работ. По ним за неоказанные услуги было выплачено 6,4 млн руб. за не оказанные услуги. При этом, как уточнили в надзорном ведомстве, в штате подрядчика не было даже техники для проведения работ, а также отсутствовало должное количество сотрудников.

Суд назначил ранее судимому за аналогичное преступление фигуранту дела 4,5 года колонии со штрафом 800 тыс. руб. Его супруга получила три года условное. Обвиняемые возместили весь причиненный ущерб. Им были предъявлены обвинения ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В отношении экс-сотрудника полиции уголовное было прекращено в связи с истечением сроков давности.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев