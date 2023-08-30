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Власти Туапсе передадут здание автовокзала на районный уровень

Власти Туапсе передадут здание городского автовокзала на баланс Туапсинского района, чтобы привести объект культурного наследия в порядок. Об этом сообщил глава района Сергей Бойко.

Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района, Telegram-канал главы Туапсинского района Сергея Бойко

Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района, Telegram-канал главы Туапсинского района Сергея Бойко

Он рассказал в своем Telegram-канале о том, что инициировала процедуру районная администрация, а депутаты горсовета проголосовали за это решение.

Здание автовокзала было построено в 1913 году и является объектом культурного наследия. Однако, несмотря на этот статус, оно находится в удручающем состоянии, являясь одним из самых грязных и неухоженных объектов города.

«Годами ни власти, ни арендатор не прикладывали усилий, чтобы исправить ситуацию. В серьезном ремонте нуждается не только здание, реконструкции требуют коммуникации и территория. Считаю, у муниципалитета больше реальных возможностей привести историческое здание в порядок. Будем спасать объект исторического наследия»,— написал господин Бойко.

Михаил Волкодав

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