Кухка ждет инвесторов

В Карелии на торги выставили остров в Ладожском озере. Речь идет о земельном участке в 300 футбольных полей. Остров Кухка можно использовать только в рекреационных целях. Компания, выступающая консультантом сделки, полагает, что там вполне может появиться новый туристический кластер для состоятельных клиентов. Кто продает остров? И заинтересует ли он инвесторов? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В акватории Ладожского озера 660 островов, некоторые размером всего в несколько десятков квадратных метров. Но все вместе они образуют национальный парк Ладожские шхеры. Крупных среди них меньше десятка. И вот один из таких вдруг появился на торгах. Речь идет об острове Кухка в 275 гектаров, что находится в 250 километрах от Санкт-Петербурга.

Если полистать туристические заметки из Карелии, можно заметить, что на этом острове часто высаживаются байдарочники, разбивают лагерь спортшколы и самостоятельные туристы. Но, как выяснил “Ъ FM”, вот уже 14 лет объект находится в частных руках.

Администрация Лахденпохского муниципального района сдала его в аренду на 49 лет трем инвесторам. Однако за эти годы там так ничего и не построили. Сейчас собственники решили переуступить участок, рассказал “Ъ FM” партнер компании NF Group, которая выступает эксклюзивным консультантом сделки, Андрей Соловьев:

«Затраты инвесторов оцениваются в 500 млн руб. За эти деньги они готовы переуступить права по проекту и передать новому владельцу договор аренды еще на 34 года. Сейчас получено новое разрешение, и остров переведен в земли рекреации, территории которых можно застраивать до 50%.

Администрация в Карелии очень заинтересована в развитии туристического потока, или чтобы появился инвестор, который сделает мост протяженностью около 8 км. Частный ли остров, медицинский ли это кластер, зона отдыха — все это идет в огромный плюс к развитию яхтинга, туризма».

Главное, чтобы новые инвесторы не закрыли доступ к воде, как уже делают другие собственники островов в Карелии, предупреждает учредитель туроператора «Лукоморье» Ольга Лукина:

«Я за все, что помогает продвижению туризма. Больше боюсь того, что сначала купят, а потом начнется совершенно другая история. Есть маршрут "Ладожские шхеры", которому уже больше 20 лет. На нем мы часто останавливались на стоянки на островах или делали промежуточные привалы, когда портилась погода. Но тут подходим к острову, а охрана говорит, что теперь это частная собственность. Они просто ставят перед фактом, что это уже продано».

Возможно, найдутся те, кто построит на острове Кухка аналог санатория Кивач, к примеру, рассуждают собеседники “Ъ FM”. И в этом случае остров точно закроют. Но не с воды, это запрещено Водным кодексом.

Инвестиционным проектом предусмотрены не только гостинцы, спа-центр, но и вертолетная площадка, эллинг и причал для яхт. Но вокруг вода, и нет никаких коммуникаций, добавляет т управляющий партнер компании Webster Константин Ковалев:

«150 номеров рекреационной, низкоэтажной гостиницы "четыре плюс"-"пять звезд" обходится приблизительно в 3 млрд руб. минимум, если у вас есть сейчас хорошее импортозамещение, транспортная доступность, и вы получаете какие-то специальные льготы от местного или от федерального правительства. И доходность такой недвижимости в случае отсутствия, скажем так, стоимости земли где-то порядка 12%».

Можно, конечно, взять и построить там дом — аналог финских дач — и сдавать в аренду, как когда-то делал бизнесмен Ричард Брэнсон, пока все не уничтожил ураган. Но Ладожское озеро — далеко не Гавайи — замечает Управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт:

«Частный дом — давайте исходить из расчета, как будто бы ты строишь сам, и у тебя ничего нет. Можно легко закопать 2 млрд руб., а можно обойтись малой кровью, поставив русскую версию Honka как дальнюю дачу. Но все равно это почти 1 млрд руб. Дешевле вариантов не вижу. Нужно очень любить уединение — вертолетом туда не налетаешься, водой не находишься».

Карелия, Байкал, Алтай — все это про созерцательный туризм. И новый кластер на острове в Ладожском озере расширит границы возможностей. Но, как отмечают собеседники “Ъ FM”, чтобы туда зашел инвестор, нужна, как минимум, господдержка, хотя бы в виде субсидированных кредитов для бизнеса.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".