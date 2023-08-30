В городском курорте «Притяжение» открыли спортивный кластер

В южной части парка «Притяжение» в Магнитогорске обустроили спортивный кластер, который включает в себя 26 спортивных площадок с пунктами проката и раздевалками. На его территории работают также тренажерный комплекс и площадка для дрифта и картинга, сообщают в пресс-службе Магнитогорского металлургического комбината.

Спортивный кластер обустроили за два месяца. Как отметил руководитель направления по маркетингу и коммерции ООО «Территория Притяжения» Максим Ясько, занимая относительно небольшую площадь 5 га, объект вмещает площадки, как для индивидуальных, так и для командных видов спорта.

«Есть современные, еще только входящие в моду виды спорта, как панна футбол, текбол, - говорит Максим Ясько. – И есть традиционные площадки – волейбол, футбол, стритбаскет. Площадки для различных мероприятий, в том числе для восточных практик. Тренажеров у нас представлена вся линейка, это паркур, воркаут, силовые единоборства – октагон, ринг, фитнес-капсулы различные, силовые тренажеры, беговая дорожка на 200 м, разминочные зоны». В кластере есть зона для стрельбы из лука и специальная площадка для дрессуры собак.