Ашинский метзавод намерен заплатить 486 млн рублей налога на сверхприбыль

ПАО «Ашинский металлургический завод» планирует заплатить 486 млн руб. налога на сверхприбыль. Об этом говорится в отчетности компании о деятельности за шесть месяцев 2023 года, опубликованной на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Общая сумма обязательств предприятия по налогу на сверхприбыль составляет 972 млн руб. «Компания намерена внести обеспечительный платеж по налогу в федеральный бюджет в период с 1 октября по 30 ноября в сумме 486 млн руб., в результате чего в соответствии с законом будет иметь право на налоговый вычет в размере вышеуказанного обеспечительного платежа»,– говорится в отчете. В результате итоговая сумма налога на сверхприбыль, которую Ашинский метзавод должен будет уплатить составит 486 млн руб.

По итогам шести месяца 2023 года выручка предприятия составила 24 млрд руб., что на 2,6 млрд ли 12,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль сократилась на 19,7% – до 5,4 млрд после 6,8 млрд в первом полугодии 2022 года. В 2021 году чистая прибыль Ашинского метзавода превысила 7,4 млрд руб. Отчет по итогам 2022 года предприятие не публиковало.

Закон о налоге на сверхприбыль 4 августа подписал президент РФ. Разовый сбор затронет компании, чья прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 млрд руб. Ставка составляет 10% от суммы превышения прибыли. При этом она может быть снижена до 5%, если компания выплатит налог в 2023 году. Окончание срока уплаты – 28 января 2024 года.

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