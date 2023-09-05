Премиум переходит на мандарин

Премиальный сегмент российского автомобильного рынка в условиях санкционного занавеса оказался на пайке параллельного импорта. Однако свои амбициозные претензии на присутствие в этой самой маржинальной рыночной нише все настойчивее предъявляют китайские производители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Voyah Фото: Voyah

Каждый десятый новый автомобиль в России традиционно продавался в премиальном сегменте: доля этой самой маржинальной рыночной ниши редко когда опускалась ниже 10%. Например, по данным «Автостата», в 2021 году в России было продано 160,9 тыс. премиальных машин, что составляло 10,2% всего рынка. Более половины продаж сегмента тогда приходилось на немецких лидеров — BMW (29% в сегменте) и Mercedes-Benz (26%). Неплохие были позиции у Lexus (12%), Audi (10%), Volvo (6%), Porsche (4%). К другим значимым игрокам премиального сегмента российского рынка относились также такие бренды, как Land Rover, Genesis, Cadillac, Infiniti, Mini, Jaguar. Но с февраля прошлого года все эти бренды прекратили официальные отгрузки своих машин в Россию.

Все поставки традиционных лидеров премиального сегмента перешли в руки независимых импортеров по схемам параллельного импорта. И объем таких поставок существенно сократился как в абсолютных показателях, так и в показателях доли рынка. По данным «Автостата», за первые семь месяцев 2023 года в Россию по схемам параллельного импорта было поставлено 18 тыс. автомобилей «традиционного премиума», что составляет 3,6% от всех новых проданных за этот период новых легковых машин.

Освободившееся же место в премиум-сегменте активно занимают китайские производители. За январь—июль было реализовано около 28 тыс. новых премиальных машин китайских марок, что 5,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Благодаря такому росту китайский премиум занял рекордные 5,6% всего авторынка, а в сумме премиальный сегмент занял 9,2%, то есть почти обычную свою десятую долю.

Традиционные ценности

Резкий спад доли присутствия традиционных премиальных марок в России прежде всего объясняется взлетом цен на такие автомобили. Замысловатые логистические цепочки, таможенное оформление, отсутствие координации поставок со стороны производителя подняли розничные расценки на популярные модели BMW, Mercedes-Benz и других марок очень значительно — в среднем в полтора-два раза. Например, если до начала СВО популярную модель BMW Х5 можно было купить примерно за 7–8 млн руб., то сейчас в салонах машину не найти дешевле 11–12 млн руб. в зависимости от комплектации.

При этом дилеры подчеркивают, что заказать можно любую модель и комплектацию, которую вам в течение месяца привезут из третьей страны. Также есть довольно большой выбор «живых» машин в наличии. «В салонах нашей компании сейчас представлены автомобили брендов Audi, BMW, Mini, Mercedes-Benz. Поставляются также Volvo, Jaguar, Land Rover. Большинство авто поступают из стран ближнего зарубежья и Азии,— рассказывает генеральный директор группы компаний "Автодом" Андрей Ольховский.— В настоящее время в Россию благодаря параллельному импорту можно доставить практически любой автомобиль по желанию клиента. Специалисты компании помогут с выбором варианта, а также возьмут на себя полное сопровождение сделки на всех этапах оформления заказа. Однако стоит учитывать, что цены на такие автомобили выше и зависят как от колебаний курсов валют, так и от сложности способа доставки».

«Благодаря параллельному импорту на российский рынок продолжают поставляться новые автомобили традиционных лидеров премиального сегмента — в том числе, конечно, Mercedes, BMW и Audi. У дилеров сегодня представлен широкий модельный ряд данных марок,— продолжает Игорь Назаров, директор "Авилон Премиум".— Так, например, по бренду Mercedes у нас в наличии есть Е-класс, GLC, GLE, GLS, S-класс. Среди моделей марки Audi можно назвать Q6, А8, А4, RS4, E-Tron. Что касается стоимости, то на рынке в целом сегодня наблюдается ступенчатый рост цен, который происходит во всех сегментах. Цены, в частности, менялись в бОльшую сторону и в июле, и в августе. Можно ожидать, что осенью рынок ожидает очередное подорожание».

Гарантийные необязательства

Нет проблем сейчас и с обслуживанием поставок запчастей традиционных премиальных авто, за исключением того, что цены на запчасти и расходные материалы за последний год также внушительно выросли — минимум на 20–30%, а по некоторым категориям существенно выше. И также придется подождать с поставками на заказ сложных агрегатов. «Сейчас по параллельному импорту в Россию поставляются расходные материалы практически для всех премиальных автомобильных марок,— говорит Андрей Ольховский.— В наличии есть фильтры, колесные диски, тормозные колодки, а также лобовые стекла, фары, бамперы и многое другое. Определенные затруднения сохраняются с поставками сложных узлов и некоторых кузовных запчастей. Среди них — двигатели в сборе, головки блока цилиндров, агрегаты трансмиссии. Сроки поставок этих комплектующих могут составлять до 60 дней».

Проблемой сейчас остается гарантия на поставляемые по параллельному импорту премиальные автомобили. Заводская гарантия на такие машины сейчас на нашу страну не распространяется. В этих условиях продавцы придумывают различные схемы, чтобы убедить клиента в надежности покупки.

Большинство крупных независимых импортеров сейчас от своего имени дают гарантию на предлагаемые ими автомобили, согласно которой продавец берет на себя ремонт авто в течение гарантийного срока. Или вот еще новый подход: привлечение страховых компаний к обеспечению гарантийных обязательств. В последнее время все больше дилеров предлагает купить страховку от поломки. И если какой-то агрегат выйдет из строя, то ремонт оплачивает страховая компания. «Практика страхования автомобиля от поломки широко распространена, например, в США, где на постгарантийные автомобили можно приобрести страховку на случай разных технических неисправностей,— комментирует Александр Груздев, генеральный директор Gruzdev Analyze.— В России сейчас тоже расширились возможности выбора подобных страховых продуктов. Если раньше покупатель получал только заводскую гарантию, то теперь он может выбрать страховой продукт под свои запросы, например дополнительно застраховать двигатель или коробку передач на случай неисправностей. Таким образом, в настоящее время на рынке сложились условия для развития разнообразных страховых продуктов и в целом сформировались факторы, которые могут стать стимулом для развития разнообразных услуг, например контракт на обслуживание автомобиля».

Китайское наступление

Китайские автопроизводители особенно заинтересованы в освоении освободившейся премиальной ниши российского авторынка, где прибыльная маржа традиционно выше. Пока здесь особенно преуспела марка Exeed — суббренд автопроизводителя Chery, которому, по данным «Автостата», по итогам продаж за семь месяцев текущего года досталось три четверти (73%) всех продаж премиальных китайских машин в России. Седьмую часть (14%) в структуре китайского премиума заняла марка Tank. Еще примерно 6% получил другой новичок — Voyah.

Но в ближайшее время расстановка сил может измениться, так как все больше премиальных китайских марок будут атаковать российский рынок. Например, весной текущего года официальные продажи в России начал бренд Hongqi, являющийся подразделением корпорации FAW. В переводе название марки означает «Красное знамя», она существует с 1958 года, и на ней традиционно передвигаются руководители китайской Компартии. С июня в России официально продаются четыре «кразнознаменных» модели: это флагманский роскошный седан Н9, большой электрический кроссовер E-HS9 и модели покомпактнее — седан H5 и кроссовер HS5. Цены на Hongqi демократичнее, чем на модели той же большой «немецкой тройки», они начинаются с 4,8 млн руб., а самый дорогой роскошный полностью электрический кроссовер E-HS9 стоит от 9,5 млн руб., что минимум в полтора раза дешевле европейских конкурентов.

Одновременно в России наращиваются продажи других китайских премиальных брендов. Пока их провозят по схемам параллельного импорта, но есть высокая вероятность, что сами производители начнут официально их поставлять в Россию. Речь идет, например, о таких марках, как Zeekr (суббренд Geely), HiPhi (компания Human Horizons), LiXiang (Li Auto) и другие. Китайские производители охотно дают заводскую гарантию на свои машины, и отношение потребителей премиального сегмента к производителям из КНР постепенно меняется. «Только у китайских авто в премиум-сегменте сейчас есть заводская гарантия на срок от трех до пяти лет. Владельцам же европейских, американских и японских авто премиум-класса сейчас часто приходится доплачивать дилеру за гарантийные сроки эксплуатации,— говорит руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.— Наш маркетплейс даже проводил исследование в марте 2023 года для выяснения уровня удовлетворенности россиян китайскими автомобилями. Число желающих пересесть на представителей автопрома КНР в том числе в сегменте премиум за год увеличилось с 10% до 40%. Из этого можно сделать вывод, что отношение российских автомобилистов к премиальным китайским авто ежегодно меняется в лучшую сторону».

«Продукция китайских брендов отвечает запросам клиентов премиального сегмента, о чем свидетельствуют растущие продажи этих марок на российском рынке,— соглашается Александр Груздев.— Разумеется, имидж китайского автомобиля премиального класса пока еще не соответствует имиджу, например, премиальных "немцев". Но со временем этот стереотип удастся, я уверен, победить и преодолеть благодаря главным образом медийной работе самих же брендов. Стоит, кстати, отметить, что в плане дизайна китайские марки сделали большой и качественный шаг вперед, а в плане оснащенности своих авто — обогнали и многих европейских и японских конкурентов».

Георгий Алексеев