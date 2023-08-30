Житель Ростовской области задержан по подозрению в финансировании террористов

Сотрудники УФСБ РФ по Ростовской области задержали местного жителя, спонсировавшего международную террористическую организацию «ИГ» («Исламское государство» — запрещенная в России террористическая структура). Об этом сообщает пресс-служба управления. Данные о задержанном не раскрываются.

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Как удалось установить оперативникам, уроженец Ростовской области переводил деньги владельцу издательского дома «Умма», осужденному ранее за организацию финансирования террористов. При задержании дома у мужчины была обнаружена литература экстремистского характера и крупные суммы денег.

«На основании материалов ФСБ России ГСУ СК России по СКФО в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности)»,— сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

Анастасия Назарова