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Коммерсантъ FM
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Объем выдачи автокредитов в январе-июле в Челябинской области вырос на 90%

В Челябинской области за первые семь месяцев этого года объем выдачи автокредитов составил 18,5 млрд руб. – это на 90% больше, чем за аналогичный период прошлого года (9,7 млрд руб.), сообщают в Национальном бюро кредитных историй.

По общей сумме выданных за семь месяцев займов регион занимает восьмое место в стране. В топ-3, по данным НБКИ, входят Москва (56 млрд руб.), Московская область (44,4 млрд руб.) и Санкт-Петербург (38,2 млрд руб.).

По динамике роста Челябинская область среди представленных в таблице регионов (топ-30 по объему выдачи) входит в тройку лидеров, уступая лишь Татарстану (+100,6 %) и Башкортостану (+97,7%).

В НБКИ объясняют рост объемов автокредитования эффектом низкой базы из-за падения выдачи весной прошлого года. «Кроме того, увеличение объемов автокредитования в последнее время также обусловлено возобновлением продаж новых автомобилей из дружественных стран. Стоит отметить и рост среднего чека автокредита, который демонстрирует наивысшие значения за последние месяцы»,— комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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