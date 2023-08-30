Волгоградская прокуратура добилась возвращения бизнесменам торговых мест

Прокуратура Краснооктябрьского района Волгограда помогла восстановить права двух предпринимателей, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В декабре 2021 года мэрия решила в связи с благоустройством ул. Титова исключить из схемы размещения нестационарных торговых объектов места заявителей. Центральный районный суд Волгограда признал действия мунслужащих незаконными, поскольку программа благоустройства была утверждена до заключения договоров с бизнесменами.

«Судом установлено, что фактическое содержание приведенных администрацией контрактов не свидетельствовало о проведении работ на участках, где расположены нестационарные торговые объекты», — говорится в релизе.

Места в схеме восстановили, но районная администрация не продлила договоры на размещение там ларьков заявителей. Тогда прокуратура Краснооктябрьского района внесла представление главе муниципалитета, после чего контракты пролонгировали.

Дарья Васенина

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