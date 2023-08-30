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Нижегородский аэропорт принял семь московских рейсов в качестве запасного

Аэропорт Чкалов (Нижний Новгород, управляется УК «Аэропорты регионов») в ночь на 30 августа принял семь рейсов, которые не смогли сесть в Москве. По данным Росавиации, всего из Москвы на другие аэропорты были перенаправлены 11 рейсов.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В столичных аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский в это время были введены ограничения на прием и вылет самолетов из-за возможной атаки беспилотников.

К утру все семь московских рейсов вылетели из Нижнего Новгорода в пункт назначения.

Андрей Репин

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