Нижегородский аэропорт принял семь московских рейсов в качестве запасного

Аэропорт Чкалов (Нижний Новгород, управляется УК «Аэропорты регионов») в ночь на 30 августа принял семь рейсов, которые не смогли сесть в Москве. По данным Росавиации, всего из Москвы на другие аэропорты были перенаправлены 11 рейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В столичных аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский в это время были введены ограничения на прием и вылет самолетов из-за возможной атаки беспилотников.

К утру все семь московских рейсов вылетели из Нижнего Новгорода в пункт назначения.

Андрей Репин