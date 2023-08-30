Нижегородский аэропорт принял семь московских рейсов в качестве запасного

Аэропорт Чкалов (Нижний Новгород, управляется УК «Аэропорты регионов») в ночь на 30 августа принял семь рейсов, которые не смогли сесть в Москве. По данным Росавиации, всего из Москвы на другие аэропорты были перенаправлены 11 рейсов.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
В столичных аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский в это время были введены ограничения на прием и вылет самолетов из-за возможной атаки беспилотников.
К утру все семь московских рейсов вылетели из Нижнего Новгорода в пункт назначения.