Обменники удивили курсом

Купить доллар в обменниках можно выгоднее, чем на бирже. “Ъ FM” изучил предложения на столичном рынке. Выяснилось, что днем 29 августа в отделениях некоторых банков американскую валюту предлагали по 95 руб. Хотя на торгах Мосбиржи она в тот момент стоила почти на 1 руб. дороже. К вечеру доллар немного ослаб и в обменниках начал продаваться с премией. Но она была небольшой — в среднем, около 80 коп. Для сравнения цена юаня в офисах кредитных организаций превышала биржевую на 2 руб. или даже 4 руб. В чем причина такого тренда? Разбирался Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Недружественные валюты в обменниках обычно предлагали дороже, чем на бирже. Например, в начале августа, когда на торговых площадках резкое ослабление рубля только началось, доллар в отделениях некоторых банков уже стоил больше 100 руб. С дружественными валютами другая ситуация — спреды, как правило, были достаточно узкими.

В последние дни кредитные организации, наоборот, начали продавать доллары и евро с маленькой премией — не больше 1 руб. А вот юани при биржевом курсе в 13 руб. предлагали и по 15 руб., и даже по 17 руб. В одном из столичных обменников “Ъ FM” объяснили, почему китайская валюта так прибавила в цене:

«Юаней очень мало, у нас есть около 5 тыс. Из-за этого курс поставили не самый лучший — 15 руб. Все зависит от того, сколько валюты принесет население, от этого ставят продажу. Поэтому тут ориентироваться на биржу можно только одним глазом».

Но если с юанем все понятно, то выгодные предложения по доллару и евро выглядят по меркам последнего года совсем неожиданно. Более того, некоторые организации, например, Райффайзенбанк, начали снижать комиссию за покупку недружественных наличных. Дело в том, что от валютного кэша кредитным компаниям сейчас выгоднее избавиться, отмечает младший директор «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский:

«Сейчас банкам не очень удобно работать с долларом или евро в силу того, что расчеты по ним сильно затруднены либо вообще закрыты. И время от времени им приносят американскую валюту, и ее надо куда-то деть. В то же время по китайской особых ограничений нет, и за юани реально можно что-то приобрести у того же Китая».

Но дедолларизация экономики идет с весны 2022 года, и даже на этом фоне нынешнее поведение банков кажется необычным. Свою роль сыграло ослабление национальной валюты. На максимумах курса евро и доллара люди понесли недружественный кэш в обменники. Регулятор при этом поднял ключевую ставку, и скупать иностранные наличные кредитным организациям стало невыгодно, ведь вместо этого рубли можно держать на депозитах ЦБ под высокую ставку. Банки решили быстрее продать валюту, пока еще сохраняется хоть какой-то спрос, говорит зампред правления Фора-банка Дмитрий Орлов:

«Ставили достаточно низкие курсы, чтобы хоть кто-то покупал, в частности туристы, которые куда-то едут. Но не нужно забывать, что туристический сезон подходит уже к концу, и остался только небольшой сегмент, который поедет в сентябре, например, в ту же самую Турцию».

Курсы в обменниках могли бы быть выгодными для бизнеса, но рассчитываться с западными партнерами за наличные доллары и евро компаниям запрещено. В ноябре СМИ сообщали, что Минфин планировал ограничения отменить, но дальше разговоров дело не пошло. Впрочем, даже если бы все сложилось иначе, контракты в недружественной валюте оставались бы обременительными, полагает независимый эксперт финансового рынка Андрей Бархота:

«Для бизнес-субъектов наиболее выгодна та валюта, у которой минимальное движение по курсу и низкая волатильность. Если валюта сильно колеблется, то предприятие вынуждено тратить на инструменты хеджирования, то есть защиту от резкого изменения курса».

Получается, доллар по 95 руб. даже с дисконтом к биржам сейчас не нужен почти никому, а к концу сентября — после завершения летнего туристического сезона — спрос населения на недружественные деньги окончательно сойдет на нет. Впрочем, определиться с тем, каким будет курс валют к тому моменту, не могут даже аналитики, опрашиваемые Центробанком.

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