С газу на газ

На рынке сбыта газа в Пермском крае вновь меняется лидер. После многолетнего первенства «Газпром» уступает это место «Роснефти», которая с 2023 года снова стала единственным поставщиком «голубого топлива» для Пермской ГРЭС. Эксперты BG считают, что все дело в чрезмерной зарегулированности «Газпрома», из-за чего он не может конкурировать с независимыми сбытовыми компаниями. Другие специалисты полагают, что доли распределяются не рыночным способом и местный топ-менеджмент повлиять на это никак не может.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Газпром», ранее контролировавший более 80% поставок газа, постепенно теряет свои позиции на рынке сбыта

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ «Газпром», ранее контролировавший более 80% поставок газа, постепенно теряет свои позиции на рынке сбыта

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

РАЗДЕЛ «ГАЗНОЕ» Пермский край для российских поставщиков газа считается премиальным рынком. Из-за наличия крупных промышленных предприятий он входит в топ-10 российских регионов по объемам потребления. Привлекательность региона повышает «короткое транспортное плечо»: регион расположен вблизи основных месторождений газа из северных субъектов РФ — Ханты-Мансийского и Ямало-Немецкого автономных округов. На стороне поставщика и климатические условия в Прикамье: зимы в регионе преимущественно холодные, что гарантирует относительно стабильный объем потребления газа.

По данным Пермьстата, обеспеченность газом в 2022 году составила 95,4% от объемов 2021 года. За полгода 2023 года этот показатель вырос на 2% к уровню 2022 года.

По данным собеседников на газовом рынке Прикамья, в прошлом году предприятия и население региона потребили чуть менее 14 млрд куб. м газа. Этот показатель немного меньше 2021 года. Наибольшее снижение в покупке газа наблюдалось в 2020 году, когда объемы поставок снизились более чем на 10% — с 14 до 12 млрд куб. м. Падение было связано с пандемией, когда часть предприятий Прикамья уходили в простой. В 2021 году газопотребление в Прикамье вернулось к допандемийному уровню, с началом СВО объемы поставок газа вновь, но незначительно сократились.

Стоит отметить, что за 15 лет потребление газа в регионе снизилось. Так, в кризисном 2009 году потребление газа Пермским краем составляло 14,5 млрд куб. м, в относительно успешном 2008 году годовой объем продаж газа — 15,7 млрд куб. м. Рекордные показатели 15-летней давности в Пермском крае уже давно не фиксируются, отмечают собеседники в газовой отрасли.

Снижение объемов потребления газа эксперты связывают с разными факторами. Владелец независимого газового трейдера «Пермеврогаз» Евгений Ремпель считает, что это связано с «проседанием экономики», которая в последние годы не показывает роста. Председатель пермского отделения «Деловой России» Дмитрий Теплов полагает, что на динамику покупки газа могли повлиять климатические условия: последние годы зима в Пермском крае была теплее обычного. Он также не исключает, что крупнейшие потребители газа в Пермском крае — химкомбинаты могли изменить номенклатуру выпускаемой продукции и тем самым сократить потребление газа.

До потребителей газ доставляется с помощью 15 магистральных газопроводов, проходящих через Пермский край. Они эксплуатируются дочерним предприятием «Газпрома» — ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Газоотводами занимается АО «Газпром газораспределение Пермь» (также контролируется «Газпромом»), его доля на рынке приближается к 100%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пермская ГРЭС – один из крупнейших потребителей природного газа, в прошлом году сменила поставщика

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Пермская ГРЭС – один из крупнейших потребителей природного газа, в прошлом году сменила поставщика

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

СБЫТЬ ЧТО БУДЕТ Около половины природного газа в Прикамье покупают энергетики: 3,5 млрд куб. м газа приходится на ТЭЦ «Т Плюс» и столько же потребляет Пермская ГРЭС. Около 30% объемов газопотребления берут на себя химические комбинаты, в первую очередь губахинский «Метафракс», пермские «Минудобрения» и березниковский «Азот».

Основным поставщиком газа в 2022 году было ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» (74,9% принадлежит ООО «Газпром межрегионгаз»). По данным источника BG, его доля на рынке составляла 36%. Доля «Роснефти» составляла 33%, доля ООО «НОВАТЭК-Пермь» — 28%.

15 лет назад «Газпром» контролировал более 80% поставок газа, но с тех пор свое положение на рынке растерял. Причиной этого стал выход на рынок независимых сбытовых организаций, которые благодаря более гибким условиям смогли предложить промышленным предприятиям более выгодные контракты. «Газпрому», как гарантирующему поставщику, осталось население и предприятия коммунального комплекса, несвоевременно оплачивающие счета газовиков. Если в 2006 году ООО «Пермрегионгаз» (реорганизовано в ООО «Газпром межрегионгаз Пермь») реализовало 13,6 млрд куб. м газа, то к 2016 году объемы реализации газа компанией снизились до рекордного минимума 3,5 млрд куб. м. При этом пермская компания «Газпрома» к тому времени накопила долги около 7 млрд руб.

В 2018 году ситуация стала исправляться в лучшую для газпромовцев сторону. В этом году в число клиентов ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» вернулись Пермская ГРЭС (2,5 млрд куб. м) и березниковский «Азот» (0,8 млрд куб. м). Таким образом, компания нарастила объемы реализации до 8 млрд куб. м. Возвращение Пермской ГРЭС может быть компенсацией со стороны «Интер РАО» (владеет Пермской ГРЭС) за строительство газопровода до станции стоимостью 4 млрд руб. Ранее, с 1 января 2017 года, в число клиентов «Газпрома» вернулся пермский филиал «Уралхима» — «Минеральные удобрения» (предприятие потребляет около 0,8 млрд куб. м газа в год). До этого поставщиком на завод был «НОВАТЭК».

Сейчас на рынке вновь фиксируется отток клиентов от «Газпрома», говорят собеседники BG среди поставщиков. С 1 января по решению «Интер РАО» единственным поставщиком газа для Пермской ГРЭС вновь стала «Роснефть». Пермская ГРЭС постепенно сокращала поставки от «Газпрома», пока наконец не сделала «Роснефть» единственным продавцом газа. По некоторым данным, «Газпром» потерял до 1 млрд куб. м сбыта газа в год.

Еще в прошлом году из числа клиентов «Газпрома» ушла компания «Тимсервис», дочернее общество «Пермэнергосбыта», эксплуатирующее тепловые источники в Кунгуре и Очере. Единственным поставщиком стал «НОВАТЭК». Объем потребления газа котельными ООО «Тимсервис» в 2022 году составил 59 млн куб. м, прогноз на 2023 год — 60–61 млн куб. м. В 2022 году доля «Газпрома» в поставке газа составляла около 20%, остальной объем поставлялся «НОВАТЭКом», сообщили BG в компании.

«Газпром» продолжает поставлять газ для нужд пермского филиала «Т Плюс», подтвердил BG источник в генкомпании, а также крупнейшим пермским химкомбинатам. Годовой объем продаж ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» в 2022 году источник на газовом рынке оценил в 5,2 млрд куб. В этом году объем упадет за счет сокращения поставок для Пермской ГРЭС.

Финансовое положение сбытовых компаний в 2022 году не ухудшилось, свидетельствует их отчетность. ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» снизило выручку по итогам 2022 года на 11,7% — с 25,6 млрд руб. до 22,6 млрд руб., чистая прибыль за отчетный период составила 3,4 млн руб. По итогам 2021 года чистая прибыль ГМП составила 23,4 млн руб. (снижение — 86%). По информации собеседника в газовой отрасли Прикамья, снижение выручки ГМП связано с сокращением реализации газа. Еще один поставщик газа в Пермском крае — ООО «НОВАТЭК-Пермь» — сообщил о снижении чистой прибыли за год более чем в два раза (с 82 млн руб. до 38 млн руб.). При этом выручка общества за отчетный период выросла более чем на 1 млрд руб. — с 16,4 млрд руб. до 17,6 млрд руб.

«Газпром» проигрывает конкуренцию из-за своей зарегулированности, у «Газпрома» есть сбытовая надбавка, которая дает дополнительные 1–3% цены к контракту, считает бывший зампред краевого правительства Антон Удальев, курировавший ТЭК. «Если речь идет о миллиардных поставках, то получается значительная экономия. „НОВАТЭК“ и прочие независимые „сбыты“ свободны от этих обязательств. У независимых нет обязательств по поставкам газа коммунальным предприятиям, долги которых потом ложатся мертвым камнем на балансе сбытовой компании, а „Газпром“, как гарантирующий поставщик, не имеет права отказать»,— отмечает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доля населения в общем объеме потребления газа не превышает 10%

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Доля населения в общем объеме потребления газа не превышает 10%

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«У „Газпрома“ огромные расходы на „социалку“: он строит сети для населения. Переход транспорта на газомоторное топливо тоже недешевое дело»,— добавил господин Удальев.

Владелец независимого газового трейдера «Пермеврогаз» Евгений Ремпель считает, что перераспределение долей на рынке газа не является проявлением конкурентной борьбы. Он уверен, что все газовые лимиты делятся на федеральном уровне и пермский топ-менеджмент «Газпрома» не в силах противостоять этим явлениям.

Один из собеседников на рынке поставок газа объясняет ужесточившуюся конкуренцию наличием в стране значительного числа свободного газа после сокращения его поставок за рубеж.

Дмитрий Теплов из «Деловой России» отмечает положительные моменты в работе «Газпрома». По его словам, компания оперативно занимается подключением новых клиентов, не задерживает с проектированием, изыскивает дополнительные объемы.

Слабым утешением для «Газпрома» является рост потребителей из числа физлиц. Сейчас в Пермском крае идет массированная кампания по догазификации удаленных районов, благодаря чему клиентами монополии становятся новые домохозяйства. В 2022 году «Газпромом» в крае было построено 22 газопровода, в том числе пять межпоселковых. В результате создана техническая возможность газификации 29 населенных пунктов, обеспечена техническая возможность подключения для 23,5 тыс. домовладений. Было заключено 21,5 тыс. договоров со сроком реализации в 2023 году. Источник в «Газпроме» подтверждает значительный рост числа новых клиентов из числа физлиц. Однако доля населения в общем объеме не превышает 10%, рост его потребления в общих цифрах практически не заметен.

Вячеслав Суханов