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Коммерсантъ FM
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ПИК в первом полугодии получил почти 28 млрд рублей чистой прибыли

Чистая прибыль девелоперской компании ПИК по итогам первого полугодия получила 27,9 млрд руб. чистой прибыли. Ее выручка составила 264,9 млрд руб., валовая прибыль — 65,2 млрд руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчетность.

В прошлый раз компания публиковала финансовую отчетность по международным стандартам за 2021 год. По итогам того года прибыль девелопера составила почти 103,6 млрд руб., что на 20% больше, чем в 2020 году. Выручка компании выросла на 28%, до 487,8 млрд руб. Финансовые результаты за 2022 год обнародованы не были.

Акции компании на Мосбирже после обнародования отчетности растут на 0,19% (данные на 10:40), до 845 руб. за акцию.

Лаура Кеффер

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