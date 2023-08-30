Отменен проект планировки территории под высотную застройку в Оренбурге

Распоряжение об утверждении проекта планировки и межевания территории в Оренбурге отменено. Решение принял суд по иску областной прокуратуры. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ранее министерство архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области издало соответствующий документ. Он касался планировки и межевания территории в границах пр. Победы, ул. Маршала Жукова и ул. Аксакова площадью 9,46 га.

Документ предусматривал застройку земли высотными многоквартирными жилыми домами и зданиями общественно-делового назначения. Однако по генеральному плану Оренбурга в границах указанной территории допускается строительство малоэтажной секционной и блокированной застройки высотой до четырех этажей.

В связи с этим прокуратура обратилась с иском в суд. Заявление было удовлетворено.

Георгий Портнов