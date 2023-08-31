Ресурсы любят тишину

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Суханова, редактор Business GUIDE «Нефть и газ»

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Ирина Суханова, редактор Business GUIDE «Нефть и газ»

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Нефтегазовая отрасль России, как основной источник экономики страны, оказалась в затруднительном положении. Цены на нефть и газ всегда зависели от политической обстановки в мире. Однако с началом СВО и введением санкций в отношении российских предприятий стоимость ресурсов стала еще более нестабильной.

Предприятия вынуждены искать новые рынки сбыта. При этом продолжение их бесперебойной работы оказалось также под угрозой из-за недоступности импортного оборудования. К счастью, у промышленников уже есть некоторые разработки для нефтегазовой отрасли. Прикамские заводы еще в девяностые годы озаботились поддержкой отрасли и наладили производство необходимого для нефтяников и газовиков оборудования. Однако заместить удалось не все, и сейчас специалисты в поисках новых решений. Интересно в этом вопросе то, что тема импортозамещения и работы нефтегазовой отрасли в связи с санкциями становится все более закрытой. Компании с трудом делятся информацией о текущей работе, а эксперты с осторожностью оценивают перспективы.

Нефть и газ стали стратегически важным направлением, и говорить об этом вслух, раскрывать свои достижения и проблемы — сегодня табу. Предприятия усиленно делают вид, что все в порядке: уровень добычи повышается, импортозамещение налажено. И пусть биржевые сводки и мировая повестка говорят об обратном. Работаем молча, главное — результат.