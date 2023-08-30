В Ростове на стене жилого дома появился мурал с портретом атамана Матвея Платова

На стене многоквартирного дома по адресу ул. Скачкова, 54 в Ростове-на-Дону появился мурал с портретом казачьего атамана Матвея Платова, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Мурал создан в рамках акции «Моя улица». К художественному оформлению объектов городской среды привлекают горожан, волонтеров и молодежь.

«Мурал с портретом прославленного «вихорь-атамана» стал не только данью уважения молодежи к великому предку, но и отсылкой к роли донского казачества в специальной военной операции, что показывает нерушимую связь поколений и продолжение великих побед донских казаков»,— цитирует пресс-служба правительства слова председателя комитета по молодежной политике Ростовской области Александра Никиточкина.

Анастасия Назарова