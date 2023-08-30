Трассу М-5 «Урал» в Челябинской области закроют на несколько часов

В Ашинском районе Челябинской области 31 августа с 9 до 14 часов планируется закрытие дорожного движения на участке 1565 – 1576 км трассы М-5 «Урал». Как сообщают в ФКУ Упрдор «Южный Урал», это связано с проведением очередного этапа буровзрывных работ.

«Схема объезда данного участка реконструкции по региональным дорогам по маршруту Аша — Миньяр — Сим предусмотрена только для легкового транспорта, — уточняют в организации. – Для тяжеловесного транспорта (большегрузы, автобусы) на время буровзрывных работ проезд запрещен».

Такие ограничения будут вводиться каждый четверг вплоть до 1 октября. Водителям рекомендуют учитывать эту информацию при планировании маршрута.