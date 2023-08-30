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Lotus показал тизер электрического седана Emeya

Компания Lotus показала тизер электрического седана Emeya, премьера которого состоится в 2023 году.

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Lotus Emeya

Lotus Emeya

Фото: Lotus

Lotus Emeya

Lotus Emeya

Фото: Lotus

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Lotus Emeya

Фото: Lotus

Lotus Emeya

Фото: Lotus

В основу модели Emeya ляжет новая платформа Lotus Premium Architecture, которая позволит строить модели классов C, D и E, с 800-вольтовой архитектурой и батареями емкостью от 92 до 120 кВтч. Никакой другой информации о новинке нет.

Ожидается, что Emeya будет технически унифицирована с уже серийным электрическим кроссовером Lotus Eletre, премьера которого состоялась в начале 2022 года. Выпуск новой модели наладят на заводе в китайском Ухане. Премьера Lotus Emeya пройдет 7 сентября.

Максим Вершинин

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