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В Иркутской области владелица иномарки врезалась в автобус с 52 пассажирами

В Куйтунском районе Иркутской области иномарка столкнулась с пассажирским автобусом, в котором находилось 52 пассажира. Никто из участников аварии не пострадал, сообщает ригельное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД Иркутской области

Фото: ГУ МВД Иркутской области

По предварительным данным, 47-летняя владелица Toyota corolla spacio при выезде с обочины допустила столкновение с рейсовым автобусом, ехавшим из Братска в Иркутск.

Уточняется, что транспортные средства получили минимальный ущерб. Пассажиров автобуса различными транспортами доставили в место назначения.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все причины и условия произошедшего.

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Александр Киселев

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