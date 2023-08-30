Челябинцы считают справедливым МРОТ на уровне 39,6 тыс. рублей

Средний желаемый уровень минимального размера оплаты труда в Челябинске составляет 39,6 тыс. руб. Такой МРОТ назвали справедливым жители областного центра, опрошенные сервисом Superjob. Это четырнадцатый результат среди городов с населением более 500 тыс. человек, где проводилось исследование.

В компании напоминают, что в ноябре прошлого года челябинцы называли желаемый МРОТ на уровне 36,5 тыс. руб. в месяц., а в январе 2020-го – 32,3 тыс.

Наиболее высокие запросы у жителей Москвы, по мнению которых, минимальный размер оплаты труда должен составлять 44,2 тыс. руб., далее идут Владивосток (43,9 тыс. руб.) и Хабаровск (42,4 тыс.). В топ-5 также Санкт-Петербург и Тюмень. Самые скромные ожидания у жителей Пензы (34,5 тыс.), Ульяновска (36,1 тыс.) и Кирова (36,2 тыс.).

Согласно законопроекту об увеличении МРОТ с 1 января следующего года, который подготовил Минтруд, показатель в РФ вырастет на 18,5% и составит 19 242 руб.