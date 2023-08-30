Жители Башкирии стали чаще подавать электронные заявления в Росреестр

За семь месяцев текущего года количество электронных заявлений, поступивших в региональное управление Росреестра для проведения кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость, составило 252 тыс. (57% от общего количества заявлений). Это на 18% больше показателя за аналогичный период 2022 года, сообщила пресс-служба правительства Башкирии.

По словам руководителя управления Росреестра по Башкирии Петра Клеца, главным преимуществом электронного заявления является сокращенный срок оказания услуг. «Так, в июле по заявкам в электронном виде средний фактический срок проведения госрегистрации прав составлял 0,9 дня, госкадастрового учета — один день, единой процедуры учета и регистрации – 2,5 дня»,— отметил господин Клец.

Олег Вахитов

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