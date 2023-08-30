В Тыве большегруз обрушил мост из-за нарушений требований максимального веса

В Республике Тыва в Каа-Хемском районе произошло обрушение автомобильного моста через протоку Бурен. В результате обрушения никто не пострадал, сообщает министерство дорожного транспорта региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Миндортрнас Республики Тыва Фото: Миндортрнас Республики Тыва

Причиной обрушения стало передвижение по мосту большегрузного транспорта, вес которого превышал допустимые нормы. Перед мостом был установлен дорожный знак «Ограничение массы 10 тонн», однако водитель игнорировал предупреждение, что привело к разрушению сооружения.

В настоящее время движение на этом участке приостановлено. Дорожные службы занимаются организацией объездного пути. По данным Каа-Хемской администрации, на место происшествия выезжала опергруппа из восьми человек, также было привлечено пять единиц техники.

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Александр Киселев