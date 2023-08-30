20 тысяч уличных светильников в Ижевске заменят на светодиодные в 2024 году

В столице Удмуртии могут реализовать новую концепцию развития системы наружного освещения. В частности, планируется заменить 20,4 тыс. городских светильников на светодиодные в 2024 году, а еще 2,3 тыс. светоточек установят в местах, где они отсутствуют. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

До середины сентября проведут экспертную оценку проекта, а также определят его экономическую эффективность. Кроме того, за это время проработают механизм урегулирования отношений с собственниками уже существующих опор освещения.

В настоящее время в рамках контракта обслуживанием объектов занимается «Удмуртэнерго». Договор завершается в 2024 году. Согласно инвестиционной инициативе, новый контракт предполагается заключить на девять лет и три месяца. Компанию-оператора определят на конкурсной основе. Сумму, которую муниципалитет будет вносить исполнителю ежегодно, зафиксируют. В результате этого она будет защищена от экономической ситуации и роста тарифов на электроэнергию.