Апелляция оставила в силе решение Челябинского УФАС о рекламе стоматологии

Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение Челябинского УФАС о признании противоречащей требованиям закона о рекламе стоматологического центра «Агат».

Как сообщают в антимонопольной службе, ранее ведомство признало недостоверной рекламу, в тексте которой содержалась информация, что в центре делают «единственную в городе компьютерную томографию челюстно-лицевой области», и выдала предписание прекратить нарушение.

Кроме того, УФАС установило, что в рекламе, которую стоматологическая клиника размещала в лифтах, не было предупредительной надписи о наличии противопоказаний к компьютерной томографии, необходимости ознакомиться с инструкцией по применению и проконсультироваться со специалистом.