Строительство главной канализационной насосной станции №3 возобновили в Ижевске

В столице Удмуртии возобновили работы по строительству главной канализационной насосной станции №3, а также ведущего к ней коллектора. Он начинается в поселке Октябрьский в Завьяловском районе и заканчивается в микрорайоне Костина мельница. Как рассказал в Telеgram глава региона Александр Бречалов, работы на объекте начались еще 40 лет назад, однако их приостановили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram, Александр Бречалов Фото: Telegram, Александр Бречалов

В настоящее время власти региона получили поддержку из федерального бюджета, что позволило продолжить строительство. Специалисты занимаются санацией коллектора, а также параллельно ведутся работы на насосной станции, готовность которой оценивается в 98%.

Запуск объекта позволит улучшить работу системы водоотведения Ижевска и Завьяловского района, разгрузить работающие насосные станции, а также даст возможность подключить к новым системам строящиеся кварталы. Речь идет о всей восточной части города и поселке Первомайский.