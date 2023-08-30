В Ростове будет ограничено движение по некоторым улицам в центре с 18 сентября

С 18 сентября по 15 декабря в Ростове-наДону будет изменена схема движения по пер. Островского, пл. Гвардейской и пр. Сиверса. Об этом информирует пресс-служба администрации донской столицы.

Согласно информации властей города, движение по пер. Островского будет органичено в северном направлении от ул. Большая Садовая до ул. Пушкинской. Изменение схемы проезда связано с ремонтом водопроводной линии.

По пл. Гвардейской движение будет закрыто по крайней правой полосе до съезда на. Сиверса и далее по крайней правой полосе по ул. Сиверса до ул. Депутатской. Ограничения также связаны с проведением ремонта на водопроводе.

Анастасия Назарова