В суд направили уголовное дело бывшего заместителя главы Магнитогорска

В Правобережный районный суд Магнитогорска направлено уголовное дело бывшего заместителя главы Магнитогорска Дмитрия Гаврилова и бывшего директора МБУ «Дорожное специализированное учреждение Магнитогорска» Дениса Кравченко. Об этом сообщают в прокуратуре Челябинской области.

Следствие установило, что в 2021 году Дмитрий Гаврилов и Денис Кравченко, занимая должности директора и главного инженера муниципального учреждения соответственно, получили от руководителя коммерческой организации взятку в сумме свыше 15 млн руб. за заключение контрактов по уборке территории города.

«Кроме того, один из обвиняемых похитил более 130 тыс. руб., принадлежавших муниципальному учреждению, фиктивно трудоустроив гражданина, фактически не выполнявшего работы»,— сообщают в прокуратуре.

На имущество обвиняемых стоимостью более 14 млн руб., наложили арест для возмещения ущерба.